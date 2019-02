Iconisch luxewarenhuis in Londen staat te koop

Het gerucht gaat de ronde dat het beroemde luxewarenhuis Liberty Londen te koop staat. Dat fluisteren verschillende bronnen de Britse pers toe. Onder meer de krant The Guardian bericht over een nakende verkoop.

Liberty, dat in 1875 door Arthur Lasenby Liberty werd opgericht, is uitgegroeid tot een internationaal merk dat onder meer luxueuze lederwaren verkoopt over de hele wereld. In het warenhuis in Londen, gelegen in een inhammetje van de bekende Regent Street, vind je het exclusieve aanbod onder één dak met de collecties van beroemde ontwerpers.

In 2010 kocht privébedrijf BlueGem Liberty volledig op, om de aandelen vier jaar later te reduceren naar veertig procent. Vandaag zou het bedrijf zich volledig willen terugtrekken en via de Zwitserse bank UBS op zoek zijn naar een koper. Aan het warenhuis hangt naar verluidt een prijskaartje van 350 miljoen pond. Dat is omgerekend het duizelingwekkende bedrag van 397 miljoen euro.