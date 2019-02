Ook Lady Gaga liet foutje in tatoeage verbeteren

Lady Gaga, die er sinds kort twee tatoeages bij heeft, werd er door haar fans op gewezen dat één van haar nieuwe kunstwerkjes een foutje bevatte. Inmiddels heeft de zangeres de tatoeage al laten aanpassen.

De Amerikaanse zangeres koos voor twee nieuwe tatoeages: eentje op haar rug die verwijst naar ‘La vie en rose’, de wereldhit van de Franse artieste Édith Piaf en een notenbalk op haar onderarm. Het was in die laatste dat er volgens fans een foutje stond. De noten, sol (G), la (A), sol (G), la (A), mogen dan wel juist zijn, de notenbalk had volgens kenners een horizontale lijn te weinig. Gaga liet de tatoeage meteen aanpassen en sloeg mea culpa: “Muzikale crisis vermeden”, schreef ze bij de foto op Instagram. “Te veel tequila deden me de vijfde lijn vergeten. Sorry muziek!”

Kleine barbecue

Eerder liet zangeres Ariana Grande ook al een fout gespelde tatoeage verbeteren. De Amerikaanse koos voor een Japanse tatoeage die de titel van haar wereldhit ‘7 rings’ moest weerspiegelen maar door een foutje stond er eigenlijk ‘kleine houtskoolgrill’. Enkele dagen nadien liet Grande de tekst met de nodige humor aanpassen.

