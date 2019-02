Wandelaar in Limburg is 47 jaar en geeft 19,75 euro uit

Hasselt -

De wandelaar in Limburg komt vooral uit Limburg zelf, uit de Vlaamse provincies en Nederland. De gemiddelde leeftijd is 47 jaar, het gemiddeld gezelschap bestaat uit 2,5 personen en een op vier heeft de hond erbij. Dat blijkt uit het eerste grootschalige wandelonderzoek in deze provincie. In totaal zijn ruim 4.000 wandelaars ondervraagd. “Opvallend: 98 procent is tevreden over de wandelingen. Ze komen vooral voor het landschap en de mooie natuur”, zeggen gedeputeerde Igor Philtjens en Johan Van Den Bosch (Regionaal Landschap). Het afgelopen jaar zijn er liefst 2,19 miljoen wandelaars in Limburg geteld.