PXL en Voka brengen Limburgse jongeren en ondernemers samen

Hasselt - Hogeschool PXL en ondernemersorganisatie Voka - Kamer van Koophandel Limburg slaan de handen in elkaar voor het jongerennetwerk PXL-Voka Young & Strong. Het netwerk wil jongeren buiten de schoolmuren in contact brengen met succesvolle ondernemers, creatievelingen en met elkaar. “Het doel is om getalenteerde jongeren uit hun comfortzone te halen en te laten excelleren”, klinkt het in een persbericht.

Hogeschool PXL en Voka - Kamer van Koophandel Limburg willen jongeren verbinden via drie ‘inspiratieroutes’ rond leiderschap en ondernemen, creativiteit en technologie. PXL-Voka Young & Strong biedt de jongeren een jaarprogramma aan van verschillende ontmoetingen met onder anderen ondernemers, creatievelingen en influencers. Die ontmoetingen zullen plaatsvinden op verschillende locaties bij PXL en Voka - KvK Limburg, maar ook elders in Limburg. Op het programma staan onder meer een traject om een businessplan te ontwikkelen en een technologiebootcamp in Makerspace. Daarnaast wil het netwerk de jongeren in contact brengen met elkaar.

Met het initiatief willen PXL en Voka jongeren stimuleren om te leren en te netwerken. “Dit is het netwerk voor enthousiaste technologieliefhebbers en creatieve geesten die goesting hebben om te ondernemen en op zoek zijn naar gelijkgezinde durvers. Binnen het onderwijs worden al veel inspanningen geleverd, maar jongeren moeten ook gestimuleerd worden om leerkansen buiten de schoolmuren te benutten”, klinkt het. “De snel evoluerende samenleving en arbeidsmarkt vragen professionals die continu leren en samenwerken om het verschil te maken. PXL-Voka Young & Strong wil jongeren aanzetten om een lerende attitude aan te nemen die verder reikt dan een diploma.”