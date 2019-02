Louis Vuitton maakt een handtas… voor je lippenstift

Het Franse modehuis heeft een nieuwe tas aan het assortiment toegevoegd. Die is niet bedoeld om een smartphone en portemonnee in op te bergen, maar louter voor je lippenstift.

Creatief directeur Nicolas Ghesquière heeft voor de nieuwe lentecollectie de zogenoemde take-me-everywhere lipstickcase ontworpen, kwestie dat je niet meer moet graaien in de handtas op zoek naar je lippenstift. Het tasje met schouderriem is cilindervormig en geïnspireerd op sieradenhouders uit de jaren 20. Je kunt het dragen als ketting, tasje of aan je handtas vastmaken.

Het kleinood met slotje is verkrijgbaar in twee kleuren: in een donker chocoladebruin met gouden accenten en in een cognackleurige tint met zilverkleurige toetsen. Bij beide accessoires staat het bekende monogram van Louis Vuitton erop. De kostprijs? Voor 944 euro (!) is het tasje van jou.