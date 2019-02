Brutale homejackers in Bolderberg riskeren vier jaar cel: “Ze dreigden me in brand te steken”

Heusden-Zolder -

Het parket heeft vrijdag in Hasselt vier jaar cel gevorderd tegen twee vermeende homejackers die hun bejaarde slachtoffer Marc Van den Hove (77) mishandelden en in brand dreigden te steken. De daders waren op 28 november 2016 op zoek naar een kluis in zijn villa in de Heidestraat in Bolderberg die er niet bleek te zijn. “Ze hebben een broodmes op mijn pols gezet en riepen dat ze mij hand gingen afsnijden. We maken je invalide.”