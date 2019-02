World Super 6 golf - Thomas Pieters deelt koppositie na tweede ronde

Thomas Pieters heeft met een tweede ronde van 66 slagen de leiding ingepalmd op het World Super 6 golftoernooi (European Tour/Australian Tour/Asian Tour/1.600.000 dollar), dat plaatsvindt op de Lake Karrinyup golfbaan in het Australische Perth. Nicolas Colsaerts kon zich na een remonte plaatsen voor de derde ronde.

Pieters begon aan zijn tweede ronde met een birdie. Na een missertje op hole vier putte de 27-jarige Antwerpenaar op zijn volgende tien holes zeven birdies weg. Op de vijftiende hole, een par-5, joeg hij de bal bij zijn tweede slag in het water, maar hij kon alsnog de par houden. Op de zeventiende holes moest onze landgenoot nog een ‘bogey’ incasseren wat resulteerde in een ronde van zes onder par en een gedeelde leidersplaats. Pieters moet de koppositie dus delen met de Thai Panuphol Pittayarat, de Nieuw-Zeelander Ryan Fox en de Australiër Matthew Griffin.

“Ik heb er een goede ronde opzitten”, verklaarde Pieters. “In het begin was mijn afslag niet goed, maar na enkele holes werd het beter. Vooral in het midden van mijn ronde putte ik zeer goed. Op de laatste holes liet ik het wel even afweten maar al bij al ben ik tevreden. Er kan echter nog van alles gebeuren. Morgen moet er namelijk nog een ronde gespeeld worden, waarna de top 24 doorstoot naar de finaledag.”

Ook Colsaerts kon zich plaatsen voor de derde ronde en dit na een knappe remonte. De Brusselaar, die na een eerste ronde van 74 slagen nog op een gedeelde 113e plaats vertoefde, zette een fraaie tweede ronde neer van 68 slagen, vier onder par. Zo putte Colsaerts zeven birdies weg waartegen hij drie bogeys op zijn kaart moest schrijven. Met zijn totaalscore van 142 slagen maakte de nummer 41 op de Race to Dubai-ranking 76 plaatsen winst en sloot hij dag twee af op een gedeelde 37e stek.

Na de derde ronde zal enkel de top 24 doorstoten naar de finaledag die in het match play formaat wordt gespeeld en dit met rechstreekse uitschakeling. De top 8 na drie ronden is rechtstreeks geplaatst voor de achtste finale.

Stand na tweede ronde:

1. Thomas Pieters (Bel) 136=70-66 -8

. Panuphol Pittayarat (Tha) 136=70-66

. Matthew Griffin (Aus) 136=69-67

. Ryan Fox (NZe) 136=68-68 5. Robert Macintyre (Sch) 137=70-67

5. Matt Jager (Aus) 137=69-68

. Richard McEvoy (Eng) 137=67-70 8. Berry Henson (VSt) 138=71-67

7. Clément Sordet (Fra) 138=71-67

. Adrian Otaegui (Spa) 138=70-68

. Brad Kennedy (Aus) 138=68-70

. Benjamin Campbell (NZe) 138=67-71

...

37. Nicolas Colsaerts (Bel) 142=74-68 (belga)