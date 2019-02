Noord- en Zuid-Korea willen met gemengde teams naar Olympische Spelen in Tokio

Noord- en Zuid-Korea willen volgend jaar op de Olympische Spelen van Tokio in verschillende teamsporten als één land aantreden. Dat heeft Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), vrijdag op een bijeenkomst met beide landen bevestigd.

De twee Korea’s zitten momenteel in Lausanne samen met het IOC. Daar staan gesprekken op de agenda om volgend jaar in Japan onder dezelfde vlag deel te nemen aan het sportevenement, maar ook een gezamenlijke Koreaanse kandidatuur voor de editie van 2032 komt aan bod. Noord- en Zuid-Korea hebben immers nog altijd de ambitie om samen de Spelen in 2032 te organiseren. Na onderhandelingen met het IOC moet blijken in hoeverre dat voorstel haalbaar is.

De laatste tijd is er een dooi ingetreden tussen beide Korea’s. Tijdens de voorbije Winterspelen in 2018 traden de twee landen aan in een Verenigd Koreaans ijshockeyteam. Noord- en Zuid-Korea wandelden toen onder één vlag tijdens de openingsceremonie. Nadien namen er ook gemengde teams deel aan de Aziatische Spelen en het WK handbal.

Het IOC verduidelijkte nadien dat het de komende maanden de mogelijkheid verder zal bestuderen om een gemengd Koreaans team te laten deelnemen aan het vrouwenbasket, vrouwenijshockey, de gemengde judo- en roeicompetitie. De gezamenlijke Koreaanse ploegen moeten dan voor de start van de olympische kwalificaties groen licht gekregen hebben van de uitvoerende raad van het IOC.