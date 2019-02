Beresterke partij levert Jan Vertonghen titel van Champions League-speler van de week op

Brussel - De UEFA heeft Jan Vertonghen verkozen tot speler van de voorbije week in de Champions League. Dat heeft de Europese voetbalbond vrijdag laten weten.

Vertonghen was woensdag de uitblinker bij Tottenham in de 3-0 zege tegen Borussia Dortmund. De 31-jarige Rode Duivel was op de linkerwingback een gesel voor de Duitsers. Hij beloonde zijn sterke wedstrijd met een knappe assist voor de 1-0 van Son Heung-Min en scoorde zelf de 2-0. Als een volleerde spits duwde hij de bal binnen na een center van Aurier.

De return volgt op 5 maart in Dortmund.