Opnieuw drie doodgebeten schapen gevonden. Deze keer in Oudsbergen

In een landbouwgebied in Meeuwen, ten noorden van het schietterrein in Helchteren, zijn vanmorgen drie doodgebeten schapen gevonden. Alles wijst op het werk van een wolf. De boswachter en de mensen van het INBO gingen ter plaatse om stalen te nemen. “Pas na de analyse van deze stalen hebben we 100% zekerheid”, zegt Marie-Laure Vanwansele, woordvoerder bij Natuur en Bos. Afgelopen weekend werden in Lommel-Kerkhoven ook al vier schapen doodgebeten. De overheid doet nu een actieve oproep naar schapenhouders toe om hun dieren degelijk te beschermen. “De lammertijd begint. En wat wij nu kost wat kost moeten vermijden, is dat deze wolven van hun dieet van wilde dieren gaan overschakelen naar de makkelijkere prooien. Ze mogen zich niet specialiseren in schapen. Daarom de oproep”, zegt Ir. Koen Thijs, regiobeheerder Noordoost-Limburg van het ANB. Omdat de kadavers nog vrij vers waren, gaan de onderzoekers veel te weten komen van de DNA-stalen. “In eerste instantie wordt onderzocht of het inderdaad om wolvenkills gaat. Als dat zo blijkt, kan bekeken worden van welke wolf. Naya, Gust of wie weet. Maar op dit moment gaan we er nog altijd van uit dat er hier twee wolven zitten. Tot het tegendeel is bewezen”, besluit Thijs. (mm)