Opnieuw drie doodgebeten schapen gevonden en alles wijst in de richting van een wolf: “Bescherm je dieren”

In een landbouwgebied in Meeuwen, ten noorden van het schietterrein in Helchteren, zijn vanmorgen drie doodgebeten schapen gevonden. Alles wijst op het werk van een wolf. De boswachter en de mensen van het INBO gingen ter plaatse om stalen te nemen. “Pas na de analyse van deze stalen hebben we 100% zekerheid”, zegt Marie-Laure Vanwansele, woordvoerder bij Natuur en Bos. Afgelopen weekend werden in Lommel-Kerkhoven ook al vier schapen doodgebeten.