Politie blundert in Den Haag: agenten hebben even geen oog voor opgepakte man, en daar maakt hij handig gebruik van

Enkele agenten lieten zich in het Nederlandse Den Haag even in de luren leggen. Op amateurbeelden die een ooggetuige kon filmen vanuit een kantoorgebouw, valt te zien hoe een opgepakte man even aan het oog van de agenten ontsnapte. Hij greep meteen zijn kans om weg te lopen, maar werd kort nadien alweer ingerekend.

Voor welke feiten de man werd opgepakt, maken de beelden niet duidelijk. De ooggetuigen vonden het in ieder geval een grappig tafereel. Ondanks dat de man al in de boeien was geslagen, kon hem dat niet tegenhouden om toch te proberen ontkomen. “Wat denkt hij nou?”, klinkt het bij een van de omstanders, die intussen hun filmpje nu viraal zagen gaan via Dumpert.