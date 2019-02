Deze matrode SF90 moet Ferrari zijn eerste wereldtitel in 10 jaar geven

Ferrari heeft in de thuisbasis in Maranello zijn nieuwe F1-wagen voor 2019 voorgesteld. De SF90 - een verwijzing naar de 90ste verjaardag van la scuderia - valt op met zijn matrode kleur. De bedoeling is dat hij na tien jaar zonder wereldtitel (elf jaar zonder rijderstitel) weer aanknoopt met het succes.

“2018 was ons beste seizoen in tien jaar, maar toch hebben we ons doel niet bereikt”, zei CEO Louis Camilleri. De auto was goed genoeg voor een titel, maar zowel het team als kopman Sebastian Vettel lieten ...