Dan toch geen eigen straat of plein voor Nina Derwael

In november kondigden burgemeester Veerle Heeren en de schepen van Sport aan dat wereldkampioene Nina Derwael een eigen straat of plein zou krijgen in Sint-Truiden, maar van die plannen wordt nu afgezien. Dat staat te lezen op VRT NWS.

“De schepen van sport heeft misschien iets te enthousiast gereageerd in november”, zegt burgemeester Veerle Heerens aan VRT. Volgens de wet mag er enkel een straat of plein vernoemd worden naar een overleden persoon. Sint-Truiden wil wel nadenken over een alternatief want de stad wil tonen aan wereldkampioene turnen Nina Derwael dat de stad trots is op haar.

“Als zou blijken dat het wettelijk onmogelijk is, zullen we een alternatief zoeken”, zegt Heerens. “Zo hebben we in het verleden al de bibliotheek vernoemd naar misdaadauteur Toni Coppers.”