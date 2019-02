Katy Perry en Orlando Bloom gaan trouwen

Het was een bijzondere valentijnsdag voor zangeres Katy Perry en acteur Orlando Bloom. De ‘Lord of the Rings’-ster heeft haar op 14 februari ten huwelijk gevraagd. Dat bevestigde de mama van Perry op haar Facebookpagina met een romantische foto.

“Kijk eens wie zich verloofde op Valentijn”, schrijft de mama bij een foto van Kate Perry (34) en Orlando Bloom (42) in een innige omhelzing.







Katy Perry pakt ook zelf uit met het nieuws op haar Instagrampagina. Ze deelt een foto waar zij en haar aanstaande half opstaan en toont haar joekel van een verlovingsring met rode steen. “Full Bloom”, staat erbij te lezen.



De twee sterren kregen begin 2016 een relatie, maar op het einde van dat jaar deden geruchten de ronde dat ze alweer uit elkaar waren. Volgens ingewijden zette de acteur er een punt achter omdat hij niet klaar was voor een nieuw huwelijk en een kind. Anonieme bronnen uit de entourage van de zangeres zeiden dan weer dat Katy de relatie had verbroken omdat ze verschillende dingen verwachtten van het leven en dat het initieel niet de bedoeling was om een serieuze relatie met elkaar op te bouwen.

Tweede huwelijk

Die geruchten werden weer ontkracht toen bleek dat het koppel in november 2016 in intieme kring Thanksgiving vierde. Bloom was eerder getrouwd van 2010 tot 2013 met het Australische topmodel Miranda Kerr. Ze hebben samen een achtjarig zoontje, Flynn. Voor Perry wordt het haar ook haar tweede huwleijk. Zij was van 2010 tot 2012 getrouwd met de Britse komiek Russell Brand. Het stel kreeg geen kinderen.