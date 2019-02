“Ja, ik ben fan van Hitler. En dan?”: gerecht opent onderzoek tegen bewoner nazi-huis

Keerbergen -

Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend tegen Georges Boeckstaens (75), de bewoner van het Adelaarsnest in Keerbergen. De woning en de tuin van de man staan en hangen vol nazi-symbolen. In 2014 was er ook al eens een klacht van de buren, maar die werd toen geseponeerd. Nu is een nieuw onderzoek geopend en stellen Unia, het centrum voor gelijke kansen, en de Belgische Liga tegen Antisemitisme zich burgerlijke partij.