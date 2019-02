41 overtreders beboet op Valentijn

Bij een verkeerscontrole op Valentijn heeft de lokale politie CARMA 41 overtredingen vastgesteld. De controles gebeurden in Kinrooi, Bocholt, Opglabbeek, Meeuwen, Houthalen, Zutendaal en As. In totaal werden 800 gecontroleerd op alcohol. Een 200-tal voertuigen werd de controlepost binnengeleid voor een grondiger controle. Bijna de helft van de overtreders krijgen een boete omdat ze de gordel niet om hadden. Andere inbreuken waren het ontbreken van een kinderzitje, geen geldige verzekering, gsm’en aan het stuur, geen rijbewijs, geen keuring. Een bestuurder testte positief op alcohol en moest zijn auto 3 uur aan de kant laten staan. Er werd een gebruikershoeveelheid drugs in beslag genomen. (mm)