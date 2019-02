North West heeft eerste Valentijn achter de rug (en kreeg decadent cadeau van vriendje)

North is amper vijf jaar, maar de oudste dochter van Kim Kardashian en Kanye West heeft wel al Valentijn gevierd. Er kwamen ook al cadeautjes bij kijken. Haar zevenjarige ‘vriendje’ schonk haar peperdure juwelen van het Amerikaanse huis Tiffany & Co.

Het vriendje van North heet Caiden Mills. Hij is de zoon van rapper Consequence en toont op zijn Instagrampagina dat hij heel close is met de Kardashians, met North in het bijzonder. Hij was van plan om zijn ‘boo’ in de watten te leggen met Valentijn en hield zijn belofte. Hij ging vorige week langs bij Tiffany & Co…

De trotse jongen poseerde met het zakje van het merk en toonde op een volgende foto wat hij haar precies cadeau zou doen: een kettinkje. “Ze zal het graag zien”, schrijft het kind bij een kiekje van het juweel. Dat het dik aan is tussen hem en North blijkt nog uit andere beelden op zijn pagina, waarop de twee elkaar omhelzen. Hij lijkt ook in de smaak te vallen als toekomstige schoonzoon bij Kim en Kanye. Tijdens een speeldate zien we hem met het lachende koppel op de achtergrond.