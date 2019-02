MelsCreations ontvangt eerste Handmade in Belgium-label in Halen

Halen - UNIZO heeft het eerste HIB-label in Halen uitgereikt aan MelsCreations. Zaakvoerster Melissa Persoons ontving het HIB-label uit handen van Eric Bervoets, coördinator HIB-Limburg.

Melissa ontwerpt ballonconstructies met pilaren, bogen, figuren, tafelstukjes,... telkens op vraag en maat van de klant. Alle combinaties zijn mogelijk en worden on the spot gemaakt. Het gaat om maatwerk waarbij de klant steeds nauwgezet betrokken wordt bij het creatieve proces.

Met het HIB-label wil Unizo Limburg ondernemers die originele en handgemaakte producten afleveren extra ondersteunen. “Daarom is

het zogenaamde HIB-label in het leven geroepen. Met dit label erkent Unizo Limburg de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.

Ondernemers met een HIB-label voldoen aan strikte criteria. Zo moet de ondernemer zijn activiteit in hoofdberoep uitoefenen. Hij of zij mag maximum twintig werknemers in dienst hebben. Bovendien moet het product voor minstens 50 procent ‘handmade’ zijn. Het product heeft daarnaast een zekere nutsfunctie en is uniek in zijn soort.