Peter Sagan geeft advies aan Remco Evenepoel: “Hij moet zichzelf amuseren”

Peter Sagan heeft zijn licht laten schijnen over neoprof Remco Evenepoel. De ex-wereldkampioen reed samen met Evenepoel de Vuelta a San Juan in Argentinië eind januari en zag hoe elke beweging van de nog maar 19-jarige Belg nauwgezet gevolgd werd door de pers: “Als hij evolueert zoals ik verwacht, zal hij nog beter worden dit seizoen”, zegt hij in een interview aan Cyclingnews.

Sagan maakte zijn debuut in het profpeloton al bijna 10 jaar geleden. Ondertussen heeft de Slovaak 110 overwinningen waaronder 3 wereldtitels, 6 groene truien in de Tour, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, 11 ritten in de Ronde van Frankrijk, 3 keer Gent-Wevelgem en 1 keer de E3 Harelbeke. De Slovaak weet dus als geen ander hoe het is om aan verwachtingen te voldoen.

“Als hij enkel zal koersen om zijn brood te verdienen, zal hij nog afzien”

Maar Sagan ziet dat Evenepoel nog meer in de spotlights staat dan toen hij zijn debuut maakte. In de Ronde van San Juan kreeg de einduitslag van Remco (9de algemeen en winnaar jongerenklassement) meer aandacht dan eindwinnaar Winner Anacona. Sagan en Evenepoel reden samen in Argentinië en de voormalig wereldkampioen heeft de jonge renner van Deceuninck- Quick Step nu de raad om vooral te genieten van het moment en zichzelf te amuseren. “Dat is het belangrijkste. Als hij enkel gaat koersen en trainen om zijn brood te verdienen, dan zal hij nog afzien”, zegt Sagan in een interview aan Cyclingnews.

“Als we starten met fietsen en wedstrijden rijden, dan doen we dat omdat we het graag doen. Daarna wordt het ons beroep en een manier om geld te verdienen en vergeten we er soms van te genieten. Ik werk zelf hard om ervoor te zorgen dat ik blijf genieten van mijn sport”, aldus de renner van Bora-Hansgrohe.

“De tijd zal ons vertellen hoe zijn carrière zal verlopen”

Ook over de toekomst van Evenepoel laat Sagan zijn licht schijnen. “Als hij evolueert zoals ik denk, dan zal hij beter worden naarmate het seizoen vordert. Het is wel nog te vroeg om te denken aan de toekomst. Wie weet er wat de volgende jaren zal gebeuren? Over twee jaar zullen we zien hoe hij is opgegroeid. Ik weet niet wat voor renner hij is of kan worden. Ik ben zelf volwassener geworden vergeleken met toen ik 18-19 jaar was. Ik weet niet hoe het met zijn volwassenheid zit, maar de tijd zal ons vertellen hoe het zal gaan tijdens zijn carrière.”

Evenepoel rijdt vanaf 25 februari de UAE Tour. Dat is de eerste Worldtour-koers waarin hij aan de start komt. Ook renners als Chris Froome, Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin en wereldkampioen Alejandro Valverde komen er aan de start. Sagan trekt binnenkort op hoogtestage om zich voor te bereiden op het klassieke voorjaar.