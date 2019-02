Goed nieuws voor KRC Genk: aanwinst Ito mag spelen in topper

KRC Genk ontving het goeie nieuws van de KBVB dat Junya Ito speelgerechtigd is. De laatste officiële documenten uit Japan werden in Brussel gehomologeerd. Philippe Clement mag Ito dus selecteren voor de topper van zondag in Brugge.

Ito werd maandag officieel voorgesteld in de Luminus Arena. Heel veel had hij echter niet te vertellen. De 25-jarige Japanner, die voor 1,5 jaar gehuurd word van Kashiwa Reysol, wil de volgende maanden praten met zijn snelle voetjes. Ito bevestigde wel dat hij KRC Genk verkoos boven enkele clubs uit de Bundesliga. De eventuele kans om in de Champions League te mogen schitteren werkte duidelijk als een magneet. Ito schrok overigens van de meters die hij moest maken tijdens zijn eerste twee trainingen. “Hier wordt veel meer gelopen dan in Japan.”