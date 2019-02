54 maanden cel voor dodelijke steekpartij tussen Afghaanse families in Sint-Truiden

Sint-Truiden -

De 27-jarige Afghaan A. N. is vrijdag in de Hasseltse rechtbank veroordeeld tot 54 maanden cel voor het uitvechten van een dodelijke familievete op 30 september 2012 in Sint-Truiden. De 29-jarige Afghaan K. E. uit het Antwerpse kreeg daarbij een vleesmes 20 cm diep in zijn buik geplant en overleed ter plaatse. Een tweede man raakte zwaargewond. Aanleiding voor de vechtpartij in de Tramstraat was het afspringen van een relatie.