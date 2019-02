Iets oud, iets nieuw, iets geleend en iets blauw. Het totaalpakket voor uw tv-avond

Na Valentijn verkeren wij nog steeds in een romantische bui en dus bieden wij u vanavond iets oud, iets nieuw, iets geleend en iets blauw aan. Het oude vertrouwde recept van ‘The Voice van Vlaanderen’ wordt verdergezet in dit zesde seizoen. ‘The Umbrella Academy’ is de nieuwkomer op Netflix. We hopen voor de koppels dat er nog niet aan partnerruil gedaan wordt in deze eerste aflevering, maar met ‘Temptation Island’ weet u nooit. En het blauw in ‘Blue Jasmine’ heeft geen uitleg nodig.