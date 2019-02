VIDEO. Zo sterk was de invalbeurt van Alejandro Pozuelo tegen Slavia Praag

Racing Genk startte in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League bij Slavia Praag zonder haar sterspeler Alejandro Pozuelo. De Kroaat Ivan Fiolic nam op het middenveld de plek in van de Spaanse spelmaker, die de voorbije dagen nadrukkelijk op een vertrek aanstuurt. Pozuelo mocht na de rust invallen onder luid applaus van de Genkse fans. De Spanjaard krikte meteen het niveau omhoog en strooide kwistig met uitstekende steekpasjes (zie video hieronder).

LEES OOK: Miraculeuze nul-nul met perspectief: drie puntgave assists van invaller Pozuelo niet afgewerkt

“Ik ben blij dat Pozuelo de kans heeft gekregen om alle onzin die deze week is verschenen op een puur minuten heeft kunnen wegspelen”, reageerde coach Philippe Clement na de wedstrijd. “Dat hij niet meer goed in de groep zou liggen, dat hij zich zou afzonderen en alleen op de kamer ligt,... Allemaal onzin.”

Zelfs zonder de bal te raken zorgde de Spanjaard voor een impuls bij zijn ploegmaats. “Hij heeft gewoon heel veel kwaliteiten, zoals het ook voor Club Brugge anders spelen is als Hans Vanaken er niet bij is. Dat is geen schande, ook niet voor zijn vervangers. Maar er is veel onzin verteld deze week, ik ben dan ook blij dat ik als coach kan tonen hoe zijn relatie naar de spelers en de staf toe is.”

“Ik heb de trainingen de voorbije week gezien en heb veel met hem gesproken”, zei Clement al voor de wedstrijd. “Ik heb de trainingen de voorbije week gezien en heb veel met hem gesproken. Pozuelo wil er graag voor de ploeg zijn. Hij heeft ook gevraagd om extra te mogen opwarmen om klaar te kunnen zijn voor de wedstrijd. Dat zegt genoeg voor mij.”

?? Dreigen met contractbreuk

?? Een masterclass geven bij je invalbeurt



Wie snapt Alejandro Pozuelo nog? ?? pic.twitter.com/CMzkd8bnij — Play Sports (@playsports) 14 februari 2019

“Of er hoop is dat hij blijft? Dat weet ik niet”, gaf Clement ook nog toe. “Dat heb ik niet in de hand. Ik weet wel dat Pozuelo een jongen is die alles wil doen voor deze groep en deze staf. Daar maak ik mij geen zorgen over. Daarom irriteert het mij dat bepaalde zaken in de pers zijn verschenen. Dat hij op zijn eentje zat in de luchthaven, terwijl dat niet het geval was. Of dat hij alleen op een kamer ligt in Praag. Hij ligt altijd alleen op een kamer als we met een oneven aantal zijn. Er werden verhalen gezocht die er niet zijn.”