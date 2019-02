Uniek platform voor talent dat voor de camera wil staan

Wie droomt er niet van een carrière als fotomodel, acteur of figurant in een reclamespot? My Mother Agency, een platform dat onlangs werd opgericht door de ex-ceo van Elite Models in New York én door de Limburgse ondernemer Philip Caerts, brengt wereldwijd castingdirecteurs, fotografen, agentschappen en producers samen met getalenteerde mensen van alle maten, gewichten en origines.

'Op een strand in Dubai kwam ik toevallig in contact met Bernard Hennet, de voormalige grote baas en hoofdaandeelhouder van het internationale modellenbureau Elite', zegt Philip Caerts, een ondernemer uit Tessenderlo die in het verleden vooral als uitgever actief was.

'Hij had het over de vele succesverhalen van modellen die hij naar de top heeft gebracht, maar ook over de miljoenen aanmeldingen die Elite jaarlijks ontvangt van mensen met wie ze jammer genoeg niet kunnen werken. Hij had het idee om voor die grote massa, waar veel individueel talent in schuilt, toch opportuniteiten te creëren in de wereld van de mode, reclame, films, enzovoort. Het uitgangspunt is dat iedereen specifieke eigenschappen heeft waar ergens ter wereld een professional naar op zoek is. Bernard en ik zijn samen gaan brainstormen, en daar is My Mother Agency uit gegroeid.'

Droom

'We zijn een global online matching tool”, preciseert Philip Caerts. “We mikken op twee doelgroepen: mensen die vandaag al een droom hebben om acteur, artiest of model te worden en anderen die hier minder actief mee bezig zijn, maar als ze voor zo’n job zouden gevraagd worden, dat wel zien zitten. Beide groepen kunnen zich aanmelden op ons platform en zich met al hun interesses, kenmerken, talenten en foto’s presenteren aan professionals die op zoek zijn naar typische én atypische persoonlijkheden. We merken immers dat aan de andere kant heel wat regisseurs, fotografen, modellenbureaus of reclame-agentschappen graag vissen uit een wereldwijd bestand van mensen met heel specifieke eigenschappen zoals sproeten, tatoeages, een bepaalde haarlengte of Aziatische look.”

“Bij de meer dan honderd parameters zijn ook vaardigheden zoals goed kunnen skateboarden, gitaar spelen of paardrijden. Er zijn voorbeelden genoeg van advertentiecampagnes, reclamespots en films waarin mensen figureren die niet aan de klassieke ideaalbeelden van topmodellen of steracteurs voldoen, maar wel gegeerd om een bepaalde reden. Dat wordt bevestigd door professionals, zoals acteur Christopher Lambert (bekend van films als Tarzan, Highlander of Mortal Kombat). Hij maakt momenteel documentaires en series voor onder meer Netflix. Omdat My Mother Agency precies is wat hij nodig heeft, namelijk een grote database met mensen van alle soorten, maten, gewichten, culturen, talenten, enzovoort, zet hij met veel plezier mee de schouders onder ons platform.'

Lees verder...

>

>

>