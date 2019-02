Onderzoek toont beste moment om vliegtickets te kopen én de dag waarop je het goedkoopst opstijgt

Een nieuw onderzoek van reiswebsite Expedia en Airlines Reporting Corporation heeft enkele nuttige resultaten opgeleverd. Volgens het onderzoek boek je namelijk best in het weekend je vlucht, maar opstijgen in het weekend is niet noodzakelijk beter.

Volgens het onderzoek kan je je vlucht best boeken in het weekend. Dat bespaart je alvast tot 20 procent. Boek je op zondag kan je vaak zelfs tot 36 procent besparen, zo luidt de conclusie van Expedia en Airlines Reporting. De duurste tickets werden dan weer geboekt op donderdagen en vrijdagen.

Het vertrekken dan. Ook de dag waarop je wil opstijgen heeft een invloed op de ticketprijs. Zo kan je volgens het onderzoek tot 10 procent besparen als je op donderdag of vrijdag vliegt. Vluchten die op zondag vertrekken waren het duurst.

Tenslotte onderzochten ze ook hoe ver op voorhand je je vlucht moet boeken om zo veel mogelijk te besparen. Conclusie: zo’n drie weken is het ideale moment. Dan zijn de prijzen gemiddeld op hun laagst.

Tellen we alles samen, dan boek je best drie weken voor vertrek, op zondag, een vlucht die op vrijdag of donderdag vertrekt.