Barcelona kiest voor continuïteit en gaat langer door met coach Ernesto Valverde

Ernesto Valverde heeft zijn contract als trainer van Barcelona verlengd tot aan het einde van het seizoen 2019-2020. Dat heeft de Spaanse grootmacht vrijdag laten weten. In het akkoord is nog de optie op een bijkomende verlenging van een seizoen extra voorzien.

De 55-jarige Spanjaard staat sinds de zomer van 2017 aan het hoofd van Barça, als opvolger van Luis Enrique. Sindsdien was Valverde al goed voor een Spaanse titel, eindwinst in de Copa del Rey en een Spaanse Supercup (allen in 2018).

Barcelona (51 punten) staat ook dit seizoen weer aan kop in de Primera Division. Het team van Rode Duivel Thomas Vermaelen houdt Real (45 punten) en Atlético Madrid (44 punten) achter zich. (belga)