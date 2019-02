Russell Westbrook scoort 44 punten, maar Oklahoma City Thunder lijdt toch verrassende nederlaag

De New Orleans Pelicans hebben donderdag in de NBA Oklahoma City Thunder een verrassende nederlaag toegediend. Ondanks maar liefst 44 punten van Russell Westbrook won New Orleans de partij met 131-122.

Westbrook, die zijn puntenrecord van dit seizoen verbrak, is nu clubtopscorer aller tijden van Oklahoma City. De 30-jarige Amerikaan heeft nu 18.247 punten op de teller, en steekt zo Gary Payton (18.207 ptn) voorbij. “Ik ben heel dankbaar en trots dat ik deze prestatie voor elkaar krijg”, reageerde hij.

In het winnende kamp lieten vooral Julius Randle (33 ptn) en Jrue Holiday (32 ptn) zich opmerken. Oklahoma (37 zeges / 20 nederlagen) staat in het westen op de derde stek, New Orleans (26/33) op de dertiende.

Orlando Magic rekende ruim af met de Charlotte Hornets . Het won de partij vlot met 127-89. New York Knicks raapte tot slot de volle buit tegen Atlanta Hawks (91-106).

Uitslagen

Orlando - Charlotte 127-89

Atlanta - New York 91-106

New Orleans - Oklahoma City 131-122

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 43 14 0.754

2. Toronto 43 16 0.729

3. Indiana 38 20 0.655

4. Boston 37 21 0.638

. Philadelphia 37 21 0.638

6. Brooklyn 30 29 0.508

7. Charlotte 27 30 0.474

8. Detroit 26 30 0.464

9. Miami 26 30 0.464

10. Orlando 27 32 0.458

11. Washington 24 34 0.414

12. Atlanta 19 39 0.328

13. Chicago 14 44 0.241

14. Cleveland 12 46 0.207

15. New York 11 47 0.190

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 41 16 0.719

2. Denver 39 18 0.684

3. Oklahoma City 37 20 0.649

4. Portland 34 23 0.596

5. Houston 33 24 0.579

6. Utah 32 25 0.561

7. San Antonio 33 26 0.559

8. LA Clippers 32 27 0.542

9. Sacramento 30 27 0.526

10. LA Lakers 28 29 0.491

11. Minnesota 27 30 0.474

12. Dallas 26 31 0.456

13. New Orleans 26 33 0.441

14. Memphis 23 36 0.390

15. Phoenix 11 48 0.186