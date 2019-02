Elise Mertens herpakt zich in Doha met winst tegen speelster uit top tien: “Ik kon bevrijd spelen”

Elise Mertens (WTA 21) is erg tevreden met haar plaats in de halve finales van het WTA-toernooi van Doha (916.131 dollar). De 23-jarige Limburgse slaagde er naar eigen zeggen in om in haar wedstrijd tegen de 27-jarige Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8) “bevrijd te spelen”. Die won ze in twee sets, met 6-4 en 6-3.

“Mijn eerste set was van een heel hoog niveau”, zegt Mertens. “Ik wist dat ik moest proberen om zo dicht mogelijk bij de achterlijn te blijven en bij de kleinste kans het veld in te gaan, want zij is heel sterk. Mijn opslag was ook goed en ik ben erin geslaagd om heel bevrijd te spelen. Dat is bemoedigend voor wat volgt.”

Mertens slaagde er donderdag in om er weer te staan na een teleurstellend weekend in de Fed Cup tegen Frankrijk, waarin ze haar twee enkelspelen verloor. “De Fed Cup was geen succes, maar goed, dat maakt deel uit van het tennis. Ik heb alles gegeven en ik kan mezelf niets kwalijk nemen, maar ik hoopte natuurlijk wel op een ander resultaat.” Het toernooi in Doha zag ze ‘als een nieuwe kans’.

In de halve finales neemt Mertens het vrijdag op tegen het 31-jarige Duitse derde reekshoofd Angelique Kerber (WTA 6), die vorig jaar nog Wimbledon won. “Het zal geen gemakkelijke match worden, want Kerber heeft veel ervaring”, zegt Mertens. “Het is een speelster met een goede counter. Ik moet dus agressief zijn, maar zonder mij te overhaasten.” (belga)