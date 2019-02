Nog zeker tot maandag lenteweer: “Vandaag zelfs 16 graden”

De eerste opstoot van de lente zorgde gisteren meteen voor volle terrasjes in onze provincie. “En het mooie weer blijft duren”, glundert HBvL-weerman Michel Nulens. “Vandaag halen we in de Limburgse Kempen zelfs 16 graden.”

14,8 graden tikte de thermometer gisteren aan in Kleine-Brogel, en vandaag doen we daar nog een tikkeltje bij. “Ook de zon gaat opnieuw uitbundig schijnen, waardoor de winter wel héél veraf lijkt”, aldus Nulens. Normaal hebben we deze periode van het jaar recht op een magere 5,3 graden. Ook het weekend verloopt zacht, zonnig en droog. “Deze uitzonderlijk vroege opstoot van de lente danken we aan een hardnekkig hogedrukgebied dat boven Europa heeft postgevat. Pas dinsdag wordt het iets frisser en valt er mogelijk een spatje regen. Maar lang duurt dat niet. We ruilen het éne hogedrukgebied in voor het andere waardoor we vanaf donderdag waarschijnlijk opnieuw zijn vertrokken voor aangenaam lenteweer.”