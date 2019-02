Cheesy openingszinnen mét Amerikaans accent: Truienaar Maxime is wereldwijze verleider in ‘Temptation Island’

Niet schrikken als één van de verleiders in ‘Temptation Island’ wel erg exotisch klinkt. Maxime (24) doorspekt zijn - naar eigen zeggen - cheesy openingszinnen immers graag met een Amerikaans accent. “Een erfenis van op te groeien in Dubai”, klinkt het bij de Truienaar, die niet enkel zijn talenknobbel in de strijd gooit. “Ik krijg altijd te horen dat ik een geweldige minnaar ben.”