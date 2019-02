ALKEN/HERK-DE-STADHanne Smets (18) uit Alken zit in haar laatste jaar economie-moderne talen aan de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad. Volgend jaar zou ze graag de richting toegepaste economische wetenschappen (TEW) volgen aan de universiteit. “Maar mijn leerkrachten raden het af, omdat ik volgens hen niet over een voldoende grote basis wiskunde beschik. Luister ik best naar het advies van mijn leerkrachten, of volg ik mijn hart?”, vraagt Hanne.