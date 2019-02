“Opportunities don’t happen. You create them”. Onder dat motto kondigden managers Pieter Walbers en Jo Santermans exclusief aan onze krant de samenwerking tussen Datovoc Tongeren en Jaraco As aan. Fusioneren gaan de twee grootmachten uit het Limburgse damesvolley niet. Maar de A-teams, momenteel allebei actief in de Liga A, smelten vanaf volgend seizoen samen tot één topploeg. Met Julien Van de Vyver als hoofdcoach. “Vanaf het niveau B-team blijven beide clubs autonoom verder werken. Maar ook daar gaan we op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden”, aldus Santermans.