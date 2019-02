Ivan Leko was boos bij de rust en luchtte zijn hart na de zege van Club Brugge: “Wat ik in de kranten lees klopt gewoon niet”

Club Brugge heeft Salzburg donderdag zijn eerste nederlaag van het seizoen aangesmeerd. Stefano Denswil (64.) en Wesley (81.) maakten de openingstreffer van Zlatko Junuzovic (17.) ongedaan. “Tijdens de pauze was ik echt kwaad”, stelde Club Brugge-coach Ivan Leko, die achteraf duidelijk zijn hart moest luchten na de kritiek van de voorbije weken.

Club Brugge won voor het eerst sinds november 2015 een Europese thuismatch, voor Salzburg kwam een einde aan een reeks van 31 wedstrijden zonder nederlaag. “We wisten dat we tegen een team zouden spelen dat al lang ongeslagen is, en 18 op 18 pakte in de Europa League. Toch geloofde ik in een goed resultaat”, zei de Kroaat. “Maar enkele spelers maakten foutjes in de balcirculatie, en het vertrouwen verdween.”

In de eerste helft zaten er inderdaad veel slordigheden in het Brugse spel. Leko gooide bij de rust Diatta en Poulain in de ploeg, zij lieten zich in positieve zin opmerken. “Tijdens de pauze was ik echt kwaad. In de eerste helft speelden we met te veel stress. We waren bang om fouten te maken. Dat was niet het normale Club. We toonden te veel respect. Ik wou een team met energie zien, we moesten risico’s nemen.”

Blauw-zwart verdedigt volgende week donderdag in Salzburg de krappe zege. “Ik denk dat we zeker kans maken om door te stoten”, aldus Leko. “Ik hou van dit Salzburg. Dit is een team met energie en kwaliteit, met een sterke coach.”

“Na de twijfels rond mij ben ik heel trots”

Zondag ontvangt Club Brugge koploper Racing Genk in de topper van de 26e speeldag in de Jupiler Pro League. De zege tegen Salzburg was alvast een opsteker, na enkele mindere resultaten in de competitie. “Pas vanaf morgen spreken we over zondag. Voor de match hebben we met geen woord gerept over Genk. Ik geloof in mijn ploeg, dit team heeft energie en passie. We zullen zondag zien welk team op dit moment het beste is in België. Vandaag heb ik mentaliteit, inzet en energie gezien. Na de twijfels rond mij ben ik heel trots op de prestatie van mijn spelers. Dit hebben we in twintig maanden gemaakt: een institutie waar iedereen respect voor heeft. Om die reden ben ik super trots, van mijn eerste dag tot de laatste dag hier. Daarna zullen we wel zien.”

Het was duidelijk dat Leko zijn hart even moest luchten: “Dat is gewoon zo”, reageerde hij achteraf voor de camera van sporza. “Als er gesproken wordt, moet het over feiten gaan. Als ik vandaag de energie van spelers en supporters zie, en dan elke dag in de kranten lees... Dat klopt gewoon niet. Om die reden ben ik super trots op mijn spelers en de supporters.”

“Club Brugge heeft zege verdiend”

“Club Brugge heeft deze overwinning verdiend”, verklaarde Salzburg-coach Marco Rose na afloop. In Brugge kwam er voor Salzburg een einde aan een reeks van 31 wedstrijden zonder nederlaag. “Onze prestatie was nochtans solide”, stelde Rose. “Het was een lastige wedstrijd tegen een fysiek sterke tegenstander. Het was zwaar, die eerste match in twee maanden. Maar dat wisten we op voorhand. Vooral in de tweede helft deed Club Brugge het goed, ze hebben de overwinning dan ook verdiend.”

Rose haalde ook de slechte staat van het veld aan. “Het terrein lag er beter bij dan ik gedacht had. Maar eigenlijk zou er op dit veld geen Europese wedstrijd mogen plaatsvinden.”

De Salzburg-coach gelooft zeker nog in een goede afloop. “Als we thuis een doelpunt maken en geen goal slikken, dan stoten we door. Deze 2-1 is geen droomuitslag. Maar we maken zeker nog kans op de volgende ronde.”