Melissa Vanhamel en haar collega trimster hebben gisteren een dik uur werk gehad om de coupe van leeuw Mao weer in order te krijgen. Het Natuurhulpcentrum had de Bocholtse kapster van katten en honden gevraagd om de verwaarloosde leeuw onder handen te nemen. “Een unieke ervaring. Nee, schrik heb ik niet gehad. Ik hield me voor dat het een grote kat was”, zegt de zaakvoerder van KnipKnap.