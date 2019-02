Zuid-Amerikaanse oliegigant in beeld als nieuwe hoofdsponsor

Rijdt het huidige Team Sky straks onder Colombiaanse vlag met oliegigant Ecopetrol op het shirt? Dat Sky er na dit seizoen mee ophoudt als hoofdsponsor is al even geweten. En net nu roepen enkele Colombiaanse wielerkopstukken dat ze heel snel een eigen Colombiaanse WorldTourploeg willen en wordt Sky-baas Brailsford aan dezelfde tafel gesignaleerd als die kopstukken. Toeval? Het dossier-Sky: een stand van zaken in vijf vragen.