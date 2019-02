Heusden-Zolder/Genk/PeltVanaf maandag zullen de eerste beginnende chauffeurs hun verplichte ‘terugkommoment’ bijwonen in Limburg. De primeur is voor opleidingscentrum ProMove in Heusden-Zolder, dat als eerste voldoet aan alle (strenge) voorwaarden. In de loop van maart zal het ook in Pelt en Genk kunnen. “Het wordt geen rijvaardigheidscursus, wel een belevingsmoment waarbij we nieuwe bestuurders een spiegel willen voorhouden”, zegt Chris Vanhee, zaakvoerder van ProMove.