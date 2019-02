“Verlenging steunzone Limburg nodig”

Patrick Dewael (Open Vld): “Steunmaatregel moet verfijnd zodat we de 4.000 nieuwe jobs nog kunnen aandikken”

BrusselOpen Vld wil niet dat de ontwrichte zone Limburg op 30 april 2021 uitdooft. “In onze provincie heeft deze loonlastenverlaging van vijf procent de voorbije vier jaar 4.061 nieuwe jobs opgeleverd”, zegt Kamerfractieleider Patrick Dewael (Open Vld). “Meer nog, in de toekomst moeten we de mogelijkheden tot meer maatwerk volop aanwenden.” Partijgenote en Vlaams parlementslid Laurence Libert wil de verlenging van de steunzone Limburg zelfs in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord laten opnemen.