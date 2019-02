DILSEN-STOKKEMAannemer Willemen Construct krijgt de opdracht om het vakantiepark Terhills te bouwen aan de mijnterrils in Eisden en Lanklaar. Onderaannemer Machiels Building Solutions mag de 250 vakantiehuisjes in houtskeletbouw produceren. De opening is voor het najaar van 2020. Dat heeft de raad van bestuur van Terhills NV beslist.