Hasselaar Musti Önlen (27) heeft een caravan geprepareerd om dakloze jongeren in onder te brengen. Maar eerst wil hij er zelf twee weken in gaan wonen “om te weten hoe het voelt”. De vzw Homie gaat de jonge daklozen ’s avonds en in het weekend begeleiden. En er is een samenwerking met expertisecentrum Arktos om bewoners ook overdag een zinvolle tijdsbesteding te geven en hen terug in het normale circuit te leiden.