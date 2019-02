Met een doelpuntenloos gelijkspel op zak, heeft KRC Genk volgende week voor eigen publiek aan de kleinste zege tegen Slavia Praag genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Het was een half mirakel dat de score blank bleef na een attractieve wedstrijd met kansen aan weerszijden. De schijnwerpers stonden uiteindelijk zoals de voorbije dagen nog maar eens op Alejandro Pozuelo gericht. De Spanjaard viel, luid toegejuicht door de ruim duizend meegereisde Genkse fans, na 55 minuten messcherp in en legde de match nog ei zo na in een beslissende plooi.