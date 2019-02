Op zijn 24ste verjaardag zakt Hans Vanwijn vanavond met de Antwerp Giants af naar de Alverbergsporthal. “We zijn de laatste weken goed bezig, maar Limburg United won vorige zaterdag bijna in Oostende. Van mijn tijd bij United weet ik ook dat ze thuis op hun best zijn. We mogen Limburg dus zeker niet onderschatten”, blijft de Koerselaar voorzichtig.