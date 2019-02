Limburgse ‘MOOSE Bar’ verovert Vlaanderen én het Sportpaleis voor een MOOSE Bar XXL editie

Hasselt - Wat vier jaar geleden begon als een tijdelijke pop-up in het verlengde van de Hasseltse club Versuz, groeide intussen uit tot een nationaal fenomeen. Dit jaar kregen zo maar liefst zes grote Vlaamse steden elk hun eigen Moose Bar én dit weekend brengt het Limburgse concept meer dan 12.000 feestvierders naar het Antwerps Sportpaleis tijdens Moose Bar XXL. Voor één avond verandert ’s lands grootste concertzaal in ’s lands grootste après-ski party met internationale ambianceartiesten, halve liters bier en een decor in authentieke Tiroler-stijl.

Op zaterdag 16 februari trekt Moose Bar, een initiatief van de Hasseltse discotheek Versuz, samen met meer dan 12.000 feestvierders naar het Antwerps Sportpaleis voor een gigantische XXL-editie. Op de line-up pronken namen als DJ Ötzi (Anton aus Tirol), Paul Elstak (Kind van de duivel), de Romeo’s, Willy Sommer, Kobe Ilsen & Viktor Verhulst, …, maar ook Limburgse artiesten zoals Bob Gysen, alias The Bobmeister uit Bree.

Aangepaste decoratie in Tiroler-stijl, halve liters bier en Schnaps geserveerd door meisjes en jongens in authentieke Lederhosen en Dirndls maken het plaatje van een echte Oostenrijkse après-ski compleet. Niet alleen het personeel, maar ook bezoekers mogen zich helemaal laten gaan en hun leukste Lederhosen, Dirndls of zelfs ski-outfits uit de kast halen.