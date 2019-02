Het is vandaag Valentijn. Toch is 14 februari niet voor alle koppels een feest. Het aantal vechtscheidingen stijgt. En wie uit een vechtscheiding komt, heeft het moeilijk in een nieuwe relatie. Dat blijkt uit onderzoek van Inge Pasteels. De sociologe, verbonden aan hogeschool PXL, is een autoriteit op het gebied van scheidingen.