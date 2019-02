Het porseleinen servies van Piet Stockmans verovert de wereld. Hij levert wereldwijd aan 120 sterrenzaken. Zelfs in China is het handgemaakte, hoogwaardige porselein van Stockmans vermaard. Het vijf-sterrenhotel Shangri-La is klant bij Stockmans. En dat terwijl destijds de goedkope producten uit het Verre Oosten de doodsteek betekenden voor de bloeiende porseleinindustrie bij ons. Wij volgden Piet Stockmans in Oostenrijk, waar hij te gast was bij zijn goede vriend en topchef Simon Taxacher.