Diepenbeek -

De 21-jarige Brent Van Lancker uit Diepenbeek lijdt aan autisme en schrijft er een boek over. Daarmee wil hij alle clichés over de beperking uit de wereld helpen. Brent Van Lancker beschrijft in het boek zijn eigen leven, zo vertelt hij uitgebreid over hoe hij als kind gepest werd op school.