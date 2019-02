Sint-Truiden -

Archeologen op de Groenmarkt in Sint-Truiden gaan 3000 skeletten opgraven die afkomstig zijn van een begraafplaats uit de 11de tot de 17de eeuw. Het archeologisch onderzoek is een kleine maand aan de gang en loopt nog tot de zomer. De skeletten kunnen de archeologen meer inzicht geven in bepaalde ziektes of in hun levensstijl van vroeger. Alle ontdekkingen worden opgeslagen in een depot en in de toekomst misschien ook tentoongesteld aan de Truienaren.