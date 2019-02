Belgian Cats kennen programma EK basketbal 2019

Brussel - Het programma voor de Belgian Cats op het EK basketbal van 27 juni tot 7 juli, is donderdag definitief vrijgegeven door FIBA Europe. Belgie werd in poule D geplaatst en heeft als tegenstanders het gastland Servië, Rusland en Wit-Rusland.

De Belgische vrouwen werden derde op het EK in 2017 in Praag en vorig jaar vierde op het WK in Tenerife en beginnen nu aan het EK in Servië in Zrenjanin tegen Rusland op 27 juni om 17u45. Op 28 juni om 17u45 moet de ploeg van Philippe Mestdagh het opnemen tegen Wit-Rusland en tenslotte werken ze hun laatste wedstrijd in de poulefase af tegen gastheer Servië op 30 juni om 20u30.

De eerste van elke poule kwalificeert zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De tweede en derde van de groep zullen barragewedstrijden moeten spelen om naar de volgende ronde door te stoten. Voor de Belgen zou dit tegen de tweede of derde uit poule C zijn. Die bestaat uit Hongarije, Turkije, Italië en Slovenië.

Het EK vindt plaats in Letland (in hoofdstad Riga) en in Servië (in Nis en Zrenjanin). De barrages worden gespeeld in Riga en Belgrado en vanaf de kwartfinales worden de wedstrijden afgewerkt in Belgrado.

De eerste zes landen op het EK 2019 mogen in een onderling tornooi uitmaken wie zich plaatst voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020.