Petra Vlhova kaapt goud weg op reuzenslalom op WK alpijnse ski, Kim Vanreusel 47e

Petra Vlhova heeft zich donderdag in het Zweedse Are tot wereldkampioene op de reuzenslalom gekroond. De 23-jarige Slovaakse was over twee runs 14 honderdsten sneller dan de Duitse Viktoria Rebensburg, die na de eerste run nog in polepositie lag.

De Amerikaanse topfavoriete Mikaela Shiffrin moest zich met brons tevreden stellen. Na de eerste run was de olympische kampioene, die vorige week wel de super-G won, pas vierde. In de tweede maakte ze veel goed, maar voor goud was ze nog 38 honderdsten te traag. De Franse titelverdedigster Tessa Worley strandde op de zesde plaats.

Kim Vanreusel werd op 12.61 47e op 60 skiesters. In de eerste run liet de 21-jarige Antwerpse de 53e tijd noteren, op 6.82 van Rebensburg, in de tweede de 48e, op 6.28 van de Nieuw-Zeelandse Alice Robinson.

Vlhova bezorgde haar land een eerste wereldtitel op een WK alpijnse ski. Vrijdag werd ze in de combiné vicewereldkampioene.