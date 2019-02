Onze man over Willy Willy: de schelm, de beautiful loser

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar toen het daadwerkelijk gebeurde, kwam het toch onverwacht snel: Willy Willy (59), gitarist bij The Scabs, is woensdagavond overleden aan de gevolgen van kanker. Of ik zijn verhaal wilde schetsen aan de hand van mijn eigen ervaringen met de man, werd me gevraagd. Moeilijk, maar ik wil het proberen. Hier gaan we.

De eerste vinylplaat die ik de mijne mocht noemen, was ‘Here’s To You, Gang!’ van The Scabs. Het was 1983, Willy zat nog niet bij de groep. Omdat hij het te druk had met Arbeid Adelt!, wellicht, waar ...